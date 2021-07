Sfuma Kaio Jorge per il Napoli, sta chiudendo il suo trasferimento: ha firmato

Il Napoli era in corsa per l'attaccante brasiliano classe 2002 Kaio Jorge, nuovo talento di casa Santos. In corsa fino all'arrivo di Milan e Juventus, due squadre con liquidità (seppur poca causa pandemia) da sfruttare per i suo acquisto - a prezzo ribassato, vista la scadenza del contratto del giocatore nel prossimo dicembre. Mentre il Santos chiede 10 milioni di euro per cedere subito il ragazzo, il Milan si è portato fino a 6 ma non ha chiuso l'affare. La Juve lo sta soffiando a tutti, come riportato oggi anche dalla Gazzetta dello Sport:

"La Juve ha l'accordo con Kaio Jorge, particolare che viene confermato da attendibili fonti brasiliane. Anzi, ci sarebbe un pre-accordo già firmato e del resto il contratto, per gli standard juventini, non sarebbe di certo impegnativo. Lo stesso «sì» è stato strappato nei giorni scorsi al calciatore dal Milan".