Menna, coach di Insigne e Immobile: "Vi spiego che tipo di allenamento stanno facendo per tenersi in forma"

Secondo quanto riportato da Il Mattino Lorenzo Insigne e Ciro Immobile hanno scelto Ibiza come meta per le vacanze estive. Ridono, scherzano e trovano il tempo anche per allenarsi, così come racconta il loro coach Carmine Menna. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano:

"Jessica e Jenny seguono i miei allenamenti per tutto l'anno, mentre Ciro e Lorenzo solo quando c'è bisogno di qualche richiamino di preparazione. Nel tempo ho conquistato la loro fiducia e devo dire che sono due grandi professionisti. Stanno seguendo un allenamento specifico per farsi trovare in forma dai rispettivi allenatori.

Alternano chilometri di corsa a sedute di allenamento in palestra. Sono in vacanza ma non perdono tempo. Loro, però fanno totalmente un altro lavoro. Si allenano insieme solo dal punto di vista dei tempi: ed è divertente perchè diventa l'occasione per farsi due risate in famiglia".