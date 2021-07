Spunta una terza opzione per il futuro di Insigne, il capitano vuole restare: l'ipotesi

Secondo quanto scritto nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il capitano azzurro Lorenzo Insigne non avrebbe intenzione di venire allo scontro col suo presidente, anzi, vorrebbe restare a Napoli anche senza rinnovo di contratto. Quindi si attuerebbe non la prima opzione (permanenza con rinnovo), né la seconda (addio per il mancato rinnovo), bensì una terza opzione non contemplata finora. Ecco quanto da evidenziare in merito:

"Niente rinnovo, ma neanche la cessione del giocatore che vuole restare a Napoli. Si profila una strada che porta a un anno vissuto serenamente (se possibile) con il capitano concentrato a dare il meglio in campo e il club che in primavera - se nel frattempo saranno migliorati i fatturati, augurandosi la fine della pandemia - magari potrebbe trovare le risorse economiche per offrire un rinnovo al proprio capitano".