Dopo la botta con la Pro Vercelli, oggi Demme può prendere una decisione cruciale

Starà fuori almeno un paio di mesi Diego Demme, dopo l'infortunio al ginocchio rimediato nell'amichevole contro la Pro Vercelli. Questo con o senza operazione. Il secondo caso è stato contemplato per tutti i giorni trascorsi da quando è stata giocata la gara. Ora, invece, la possibilità di operarsi pare star avanzando.

Infatti, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Il centrocampista tedesco potrebbe decidere di operarsi per tentare di ridurre i tempi di recupero, che al momento portano al paio di mesi ma le stime non sono comunque assai precise. È tempo di riflessioni, dunque, per il mediano del Napoli, che potrebbe decidere di comunicare stesso oggi la sua volontà, operazione o meno.