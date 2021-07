Nagelsmann prepara l'amichevole, le ultime sui nazionali del Bayern

Il Napoli scenderà nuovamente in campo sabato 31 luglio per sfidare il Bayern Monaco, in un'amichevole di lusso all'Allianz Arena. La partita sarà un buon banco di prova per gli azzurri, che dovranno vedersela con una delle squadre più forti d'Europa. Calcio d'estate significa anche ritmi bassi e tanti assenti: ma una buona prestazione può dare forza ai tifosi ed ai calciatori.

A tal proposito Julian Nagelsmann, neo allenatore dei bavaresi, ha detto la sua proprio riguardo la prossima amichevole. Il Bayern Monaco, così come il Napoli, ha tanti assenti a causa degli impegni delle Nazionali. Di seguito le parole del tecnico tedesco a riguardo.

"Dobbiamo lavorare in modo diverso. Abbiamo giocatori che sono alla quarta settimana di preparazione ed altri che hanno iniziato ora, ci sarà un duplice approccio. Speriamo che i nazionali arrivino tutti bene, inizino bene gli allenamenti e siano a disposizione contro il Napoli. Decideremo a fine settimana il minutaggio".