Ziliani commenta: "Pirlo dovrebbe fare causa alla Juventus"

Paolo Ziliani, noto giornalista, attraverso le pagine de Il Fatto Quotidiano dedica la sua rubrica ad Andrea Pirlo.

Ecco quanto evidenziato:

“Come un gatto in tangenziale”. Se qualcuno volesse girare un film sulla (breve) vita di Andrea Pirlo allenatore, il titolo giusto questo; che però ha già un copyright, e così si potrebbe ripiegare su “Come un cane abbandonato in autostrada” oppure, alla Wertmuller, su “Travolto da un insolito tsunami nell’azzurro cielo d’agosto. Oggi, 26 luglio 2021, Andrea Pirlo è un allenatore finito. Nessuno ne parla più, nessuno pensa più a lui. Usato & gettato. Fossimo in Pirlo, faremmo causa alla Real Casa. Istituto Luce compreso".