Napoli su Shaqiri! Sullo svizzero c'è anche la Lazio di Sarri

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Napoli sarebbe piombato su Xherdan Shaqiri. Lo svizzero è stato tra i protagonisti assoluti dell'Europeo.

Sempre secondo le voci che arrivano dall'Inghilterra i partenopei sarebbero in contatto con gli agenti dell'attaccante del Liverpool. Al talento svizzero resta un solo anno di contratto sulle sponde del Mersey e i Reds avrebbero un'opzione per rinnovare l'accordo di un anno ma finora non è stata esercitata.

Su Shaqiri, oltre agli azzurri, ci sarebbe anche la Lazio dell'ex Napoli Maurizio Sarri.