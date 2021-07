Come cambia il mercato del Napoli dopo l'infortunio di Diego Demme

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l'infortunio di Diego Demme potrebbe leggermente alterare i piani di mercato del Napoli.

Di fatto, la strategia di fondo di De Laurentiis per contenere i costi non cambia: se prima non si vende, non si acquista. Uno dei nomi più indiziati a lasciare il Napoli, tuttavia, occupa proprio uno degli slot a centrocampo: parliamo, ovviamente, di Fabián Ruiz.

La cessione dello spagnolo dovrebbe dunque essere bloccata e, oltre a ciò, non sono previsti movimenti in entrata per sostituire Demme. Spalletti dovrà dunque sapersi arrangiare con chi già c'è in casa, a partire da Stanislav Lobotka.

Non sono da escludere nemmeno le soluzioni che prevedono un adattamento nel duo di centrocampo di Elmas e/o Zieliński, anche se, almeno per ora, la situazione non è così emergenziale.