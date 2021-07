Jeroen Haarsma su Koopmeiners: "Il Napoli? Lui mi ha detto di voler cambiare squadra, ma non avrà molte opzioni"

Jeroen Haarsma, giornalista olandese, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffele Auriemma. Ecco quanto evidenziato:

"Possibile trasferimento per Koopmeiners? Ho parlato ieri con lui, il problema è che l'AZ vuole una cifra stimata tra i 17 e 20 milioni, era vicino a firmare con l'Atalanta ma le trattative non sono andate a buon fine e la pista si è raffreddata rimanendo comunque ancora attiva. Non penso che il giocatore rimanga all'AZ, lui stesso mi ha espresso la volontà di andare a giocare in un altro paese.

Onestamente non so se ci sono trattative col Napoli, i due club più presenti sul calciatore sono l'Atalanta e lo Stade de Reims in Francia.

In che squadra giocherà l'anno prossimo? Non ha molte opzioni Koopmeiners per la prossima stagione, perché ci sono molte squadre interessate a lui ma pochi club pronti ad offrire la cifra che l'AZ richiede, anche club importanti come il Barcellona o virtuosi come l'Atalanta hanno difficoltà a fare mercato in questo periodo post Covid, ".