Il centrocampista dell'Arsenal nel mirino del Napoli: i gunners aprono al prestito

Paolo Bargiggia, noto giornalista Mediaset, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio nel corso della trasmissione "Il Sogno nel Cuore". Ecco quanto evidenziato:

"Nell'ultima settimana di mercato, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli andrà su piazza a cercare il prestito di un centrocampista. Matias Vecino il nome giusto? Io so di un altro profilo monitorato e prendibile in prestito: è Lucas Torreira dell'Arsenal. Contratto in scadenza nel 2023, i Gunners possono aprire e darlo via a titolo temporaneo. Torreira è rientrato in Premier dopo l'anno all'Atletico Madrid e vorrebbe una nuova esperienza.

Conosce il calcio italiano e ci sono valutazioni in corso, perché le sue caratteristiche non sembrano corrispondere appieno ad un mediano da centrocampo a due. E' meno motorino di Diego Demme, per intenderci".