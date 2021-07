DOVE VEDERE WISLA CRACOVIA NAPOLI - Per celebrare il 115^ anniversario della fondazione del Wisla Cracovia, il Napoli gli farà visita all'Henryk Reyman Stadium. Il club milita nell'Ekstraklasa, massima serie polacca, è uno dei più titolati del paese con tredici campionati e quattro coppe nazionali. Prende il nome dal Vistola, il fiume che bagna la città di Cracovia.

Wisla Cracovia Napoli dove vedere il match

Così come la trasferta a Monaco contro il Bayern del 31 luglio, anche questa sarà trasmessa su Sky in pay per view su Primafila, al costo di €9,99 iva inclusa. Il fischio d'inizio è programmato per il 4 agosto alle 18.

Cosa ci dirà il match

La sfida, quarta in questo pre stagione per il Napoli, sarà l'ultimo test prima del ritiro a Castel di Sangro. La partenza per l'Abruzzo è infatti programmata per il 5 agosto. Sarà da vedere anche che risposte otterrà Spalletti quattro giorni prima, quando affronterà il Bayern all'Allianz Arena, per capire meglio su che modulo punterà. L'assenza di Demme lo costringerà a provare nuove soluzioni a centrocampo. Potrebbe continuare ad esserci spazio per il giovane Zedadka, classe 2000 ottimo per la fascia sinistra nel 4-2-3-1 di Spalletti.

Il ritorno in patria di Zielinski

Ci sarà sicuramente spazio per Zielinski, idolo in Polonia, sua terra natale, tanto da essere stato scelto anche per promuovere il match. È infatti apparso sui canali del club polacco per dare appuntamento ai tifosi del Wisla allo stadio. I polacchi saranno tra l'altro già in ritmo partita, a contrario dei napoletani, visto che l'Ekstraklasa è già iniziata oggi. Hanno iniziato con un roboante 3-0 casalingo, contro lo Zaglebie Lubin, e disputeranno la seconda giornata questo 31 luglio, proprio quando il Napoli sarà impegnato nell'amichevole dell'Allianz Arena. Test che quindi metterà alla prova la preparazione degli uomini di Spalletti, quantomeno dal punto di vista atletico.