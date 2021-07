Corbo: "Il Napoli ha bisogno di vendere prima di acquistare. Ricordatevi di Zanoli e Folorunsho!"

Antonio Corbo, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”. Ecco quanto evidenziato:

"Penso che il Napoli debba procedere alla vendita eventuale di alcuni giocatori. Se alcuni sono contesi bisogna prima procedere a vendere. Se dovessi suggerire al Napoli cercherei di fare qualche scambio, per rigenerare un po' di entusiasmo. Ci sono giocatori stanchi e usurati. Quindi prima scambi e vendite e poi acquisti. Se un allenatore crede in un giocatore e un calciatore nel suo tecnico si possono ottenere risultati incredibili. Io ricordo che Pazienza con Mazzarri diventò un mediano quasi da Nazionale. Se i giocatori sono al posto giusto corrono di meno e rendono di più.

Bakayoko? Ha deluso. Hai tifosi dico di ricordare i nomi di Zanoli e Folorunsho. Il primo ha gamba ed è fortissimo, il secondo ha già 23 anni ma non significa niente. Il calcio a volte si accorge dei giocatori un po' tardi. Non li mollerei, lui e Zanoli sono due nuovi acquisti. Magari li mandi in Serie B, si sentono fenomeni e poi si rischia di perderli".