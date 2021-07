Offerta di una big di Serie A per il giocatore: la risposta del Napoli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta la news di calciomercato che vedrebbe Andrea Petagna nel mirino dell'Inter per l'attacco.

Ad oggi, però, il Napoli non è intenzionato a lasciar partire l'ex Atalanta e SPAL (fra le altre) e declina ogni offerta per lui. In questo momento, infatti, Petagna ha un ruolo fondamentale considerando anche l'infortunio di Dries Mertens.

Il belga sarà out almeno fino ad ottobre e la sua tenuta fisica non garantisce nulla di positivo al Napoli: ecco perché i partenopei si coccolano il Bulldozer e vogliono tenerselo stretto, respingendo ogni offerta al mittente.