L'infortunio di Demme scopre la mediana: due piste di mercato per sostituirlo

L'infortunio di Diego Demme apre ancor di più una voragine nella mediana dei partenopei, lasciata già scoperta da Tiémoué Bakayoko dopo il ritorno in maglia blues alla scadenza naturale del prestito.

L'infortunio del tedesco è stato un fulmine a ciel sereno per gli azzurri che ora si preparano a sondare il terreno per sostituire il giocatore che nella migliore delle ipotesi dovrebbe tornare in campo a fine settembre o inizio ottobre.

Un rinforzo era già necessario per la mediana dopo l'addio del centrocampista francese, ora è più che una priorità. Due i nomi sondati finora: Koopmeiners dell'AZ e Zakaria del Borussia Mönchengladbach