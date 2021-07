Improta: "Folorunsho è la brutta copia di Diawara"

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli e opinionista Tv, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione "Tutti in Ritiro". Ecco quanto evidenziato:

"Il giovane Folorunsho può sostituire l’infortunato Demme? Io lo conoscevo e poi l’ho rivisto ieri, sono sincero mi sembra un po’ la brutta copia di Diawara. Il Napoli non può presentare questi ragazzi. Per l'amor del cielo non ce l’ho col giocatore, ma se prendiamo Spalletti che arriva ponendo delle condizioni perché vuole arrivare minimo al quarto posto allora servono altri calciatori. La situazione venuta a verificarsi con l'infortunio di Demme non è colpa di nessuno, però la partenza sul piano del mercato appare difficilissima. La società è stata chiarissima dicendo che vuole abbassare il monte ingaggi e che se non si vende non si acquista. I vertici societari e il tecnico devono vedere come muoversi, perché si rischia di fare una grande confusione”.