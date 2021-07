Il gruppo si stringe intorno a Demme: tutti i messaggi social per il mediano

Sedicesimo minuto di Napoli-Pro Vercelli: Demme porta palla, pestone da dietro. Sembrava un fallo "normale", sicuramente un intervento duro, ma nulla di cattivo. Demme però dà forfait ed esce dal campo: l'apprensione per tutti i tifosi sale sempre di più fino alla fine del match. I primi esami, però, non danno buone notizie.

Diego Demme si ferma e non per poco tempo. Il Napoli ha comunicato con un messaggio sul proprio sito ufficiale che Demme ha riportato un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio destro. Prossimamente nuovi controlli per l'italo-tedesco, che però dovrà stare fuori per un bel po'.

Il gruppo squadra si stringe intorno a Demme. Bellissimi i messaggi per rincuorare il centrocampista, che sul proprio profilo Instagram ha repostato le storie dedicategli da Insigne, Koulibaly, Contini e Politano. Anche Osimhen ha avuto un pensiero per Demme, così come tanti altri compagni.