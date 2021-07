C'è l'interesse di un altro club per un obiettivo del Napoli: cosa filtra

Morten Thorsby è l'oggetto dei desideri di alcuni club di Premier League e Serie A dopo l'ottima stagione disputata in maglia blucerchiata.

Nonostante la sua stessa voce abbia proferito parole d'amore verso la città di Genova e riconoscenza nei confronti del club doriano, non accennano a placarsi le voci sul futuro del norvegese.

In Serie A piaceva e piace a Gian Piero Gasperini per la sua Atalanta, che però non ha intenzione di rinforzarsi per il momento. Ecco che quindi, nella massima serie italiana, resta viva e forte la candidatura del solo Napoli.

I partenopei, contendono il giocatore al Watford, club di Premier League. La sua valutazione è di 6 milioni di euro. Per ora però, nulla di fatto: nessun contatto ma solo timidi sondaggi da parte delle due squadre interessate.

A riportare il tutto è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.