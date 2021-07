Rrahmani elogia Spalletti: "Sa cosa vuole, ci conosce benissimo"

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista nel post partita di Napoli-Pro Vercelli ai microfoni di Canale 21. Il kosovaro ha tirato le somme di questo ritiro, dicendo la sua anche su Spalletti e Koulibaly. Di seguito le parole di Amir Rrahmani.

"Sono amichevoli che servono a noi nonostante le assenze. Aspettiamo loro, siamo contenti, tutti quelli che sono qui danno il massimo. Differenze con Gattuso? Non posso ancora dirlo, è presto. Primo impatto con Spalletti? Positivo, sa cosa vuole e che gioco cerca. Conosce le nostre qualità, ci dà la possibilità di far bene. Koulibaly? Kalidou è importantissimo per noi, spero che resti a Napoli".