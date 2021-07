Koulibaly proposto di nuovo ad una big europea: i dettagli

Stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly, avrebbe nuovamente proposto il difensore azzurro al PSG.

Non è nuovo, infatti, l'interesse dei parigini per il centrale del Napoli, anche se questa volta non è l'offerta non è pervenuta dalla Francia. Pare sia stato proprio l'agente di Koulibaly a sondare il terreno per un'eventuale cessione, nonostante la concorrenza, all'ombra della Tour Eiffel, sia già spietata.

Con l'onerosissimo investimento su Sergio Ramos - e i già presenti Marquinhos e Kimpembe - il senegalese del Napoli andrebbe a comporre un quartetto stellare. La base d'asta rimane sempre la stessa (50 milioni di euro) e in caso di un'offerta simile il presidente De Laurentiis la ascolterebbe con interesse.