Brutte notizie in casa Roma: infortunio muscolare per Jordan Veretout

Secondo quanto riportato da Il Tempo non arrivano grandi notizie dal ritiro della Roma. Si è infatti fermato Jordan Veretout in queste ore per un problema fisico di natura muscolare.

Dopo la giornata di riposo concessa ieri alla squadra da José Mourinho, la Roma è tornata oggi a Trigoria per una doppia seduta di allenamento. Gli unici assenti erano proprio Jordan Veretout e Nicolò Zaniolo, ma per motivi differenti.

Il trequartista classe 1999 era infatti giustificato dalla nascita imminente del figlio Tommaso, per il francese invece non una buona notizia. Veretout si è infatti dovuto fermare in seguito ad un infortunio di natura muscolare: si tratta in particolare di un problema al quadricipite della coscia destra. Serviranno dunque alcune settimane per rivederlo di nuovo in campo agli ordini di Mourinho.

In seguito ai vari accertamenti ed esami medici di rito, sarà poi stabilita la tabella di recupero, sperando di poter avere regolarmente a disposizione il giocatore per la prima giornata di campionato contro la Fiorentina. In caso contrario, il tecnico portoghese in mezzo al campo potrebbe affidarsi a uno tra Villar o Diawara al fianco di Cristante.