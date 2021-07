Il Napoli fa sul serio per il terzino del Getafe: le ultime

Secondo l'esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, il nuovo obiettivo del Napoli si chiama Mathias Olivera, terzino sinistro uruguagliano in forza al Getafe.

Il Napoli, dunque, cerca un nuovo terzino sinistro per la prossima stagione dopo l'addio di Hysaj. Con Emerson Palmieri che non decolla come trattativa, il club partenopeo ha già pronte altre soluzioni. Tanto dipenderà anche dal futuro di Mario Rui.