La volontà di Spalletti sulle cessioni di Koulibaly e Ruiz

Per riportare il Napoli in Champions League, Luciano Spalletti ha una programmazione ben chiara: se è vero che c'è bisogno di mettere apposto i conti, c'è anche l'esigenza di avere giocatori di qualità a disposizione per centrare l'obiettivo.

Il tecnico di Certaldo, per quanto voglia venire incontro alle esigenze del club, sa bene che sostituire big come Koulibaly o Fabian Ruiz non è un compito agevole e la loro cessione non sarebbe una mossa che potrebbe dare frutti.

Spalletti è pronto a venire incontro a tutte le esigenze del club, ma preferirebbe non toccare la rosa in vista della prossima stagione per competere con tutte le altre big ad armi pari. A riportare il tutto è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.