La Lazio proverà a regalare a Sarri un ex Napoli: il nome

Potrebbe riformarsi la coppia Callejon-Sarri: l'ex giocatore del Napoli, ora in forze alla Fiorentina, è uno dei pupilli del tecnico di Figline che sarebbe contento di riabbracciarlo alla Lazio.

Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, anche José Maria Callejon sarebbe entusiasta di tornare a lavorare con quello che è stato il suo mentore a Napoli.

Il cartellino dello spagnolo oscilla intorno ad un paio di milioni di euro e l'operazione potrebbe davvero prendere la giusta piega.

Sarebbe il giusto innesto per Sarri per inserire in squadra: polmoni, duttilità ed esperienza.