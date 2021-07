Insigne-ADL, fissata la data del faccia a faccia

Il futuro di Lorenzo Insigne è quello che continua a destare grattacapi in casa Napoli e nei cuori dei tifosi azzurri.

Il capitano ed il Napoli non sono ancora arrivati ad un accordo, neanche verbale e non hanno praticamente mai discusso di: rinnovo, cifre e formula. Per ora, si sa solo che la volontà del giocatore è quella di un ritocco verso l'alto.

In mancanza del ritocco all'ingaggio il giocatore vorrebbe la totale cessione dei diritti d'immagine e, forse, a quelle condizioni potrebbe accettare anche un ribasso.

Le parti, però, avranno modo di parlarne il 5 agosto, data prestabilita dell'incontro tra il patron azzurro ed il Capitano del Napoli. Attualmente, il Napoli non ha intenzione di cederlo e lui non ha offerte sul tavolo per poter pensare di andar via.