Il Napoli pensa a due cessioni per provare il colpo sul mercato: di chi si tratta

Il nome più chiacchierato del calciomercato estivo del Napoli è sicuramente quello di Emerson Palmieri: Luciano Spalletti l'ha già allenato alla Roma e vuole strapparlo dalle grinfie blues per accoglierlo all'ombra del Vesuvio.

Data la partenza di Elseid Hysaj e la poca continuità fisica garantita da Faouzi Ghoulam, il Napoli prova a tutelarsi nel chiudere un colpo sull'out mancino per non lasciare, ancora, soltanto a Mario Rui questo pesante incarico per tutta la stagione.

Col Chelsea si discute a riguardo di cifre e formule, mentre, guardando in casa propria, i partenopei cercano una soluzione per monetizzare e porre fine a questa telenovela: la risposta è nelle cessione di Tutino ed Ounas.

Il primo piace molto alla Salernitana che sta facendo di tutto per riportarlo a sud della Campania a vestire la maglia granata: l'accordo sembra vicino. D'altra parte per l'algerino ci sono sondaggi da parte di Torino e Venezia e non è da escludere anche la sua cessione.

Gli azzurri sperano di ricavare almeno 20 milioni di euro da queste due operazioni per affondare il colpo. A riportare il tutto è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.