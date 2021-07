Bruscolotti: "Se il Napoli ha rinnovato Mario Rui, perchè non farlo con Insigne?"

Beppe Bruscolotti, ex e storico capitano del Napoli, è intervenuto a Canale 21 rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole:

“Spalletti sta cercando di trasmettere una mentalità vincente alla squadra. Bisogna vedere fino a che punto può arrivare la società: è un momento di stallo. Il tecnico deve capire chi avrà a disposizione per questa stagione in modo tale da programmarla al meglio, a partire da Insigne per finire con Koulibaly.

La società deve adeguare il contratto anche al capitano, così come ha fatto per altri giocatori. Noi pretendiamo il massimo da lui, ed allora è giusto che Insigne chieda un piccolo aumento. E poi, lasciatemelo dire: ma se il Napoli ha rinnovato il contratto a Mario Rui, perché non dovrebbe farlo con Insigne?”.