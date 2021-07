Presidente Getafe: "Napoli su Olivera? Ancora nessuna offerta arrivata"

Durante la trasmissione 'Radio Gol', su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Angel Torres, presidente del Getafe. Ha parlato di mercato e della stagione dei suoi, concentrandosi sul presunto interesse del Napoli nei confronti del terzino sinistro uruguaiano Mathias Olivera. Queste le sue parole:

"Offerta dal Napoli per Olivera? No ad oggi non abbiamo ricevuto offerte da altri club, né il Napoli né altri".

"Se rimarrà qua? Ora come ora non posso dire niente, il ragazzo sta bene qua e offerte non ne sono arrivate. Non posso parlare del futuro perché non lo so".

"È stata una stagione difficile senza pubblico, tra stop e riprese. Eravamo anche terzi a un certo punto ma abbiamo perso punti".

"La squadra sarà rinforzata, cercheremo di aggiungere pedine importanti per finire il campionato nelle prime 8 posizioni".