Segnali positivi per il rinnovo di Insigne: l'elemento che può sbloccare la trattativa

Uno dei rebus più importanti da sciogliere in questa estate azzurra (se non il più importante) sarà capire se Lorenzo Insigne resterà a Napoli o andrà via. Rebus che andrà sciolto solo al ritorno delle sue vacanze, a inizio agosto, anche se già la prossima settimana si potrebbe scoprire qualcosa in più sulle iniziali battute della trattativa di rinnovo.

Nella sua edizione odierna, il quotidiano Repubblica, intanto, ha fatto fa sapere che il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe essersi deciso a compiere un passo verso le richieste del giocatore per agevolare la buona riuscita della trattativa. Al momento, Insigne chiede un quadriennale da 6 milioni, mentre attualmente percepisce 4,6 milioni più bonus. Il suo agente ha già ricevuto diverse offerte ma la priorità è di prolungare l'attuale contratto e il Napoli potrebbe venire incontro (senza però raggiungere) la cifra richiesta dal capitano. Per l'eventuale cessione, invece, il Napoli chiede sui 35-40 milioni circa.