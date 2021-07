In caso di partenza di Petagna, il Napoli ha già adocchiato il centravanti per sostituirlo

Andrea Petagna è un nome trapelato nelle ultime ore per il mercato dell'Inter che cerca un vide Lukaku. Nelle mire del ragazzo c'è la permanenza a Napoli per giocarsi un posto da titolare sotto la guida del nuovo allenatore Luciano Spalletti (magari diventando sottopunta pur di stare insieme a Osimhen in campo).

Ad ogni modo, nulla è mai detto e la sua permanenza non può dirsi sicurissima. Ecco perché, secondo Tuttosport, il Napoli starebbe valutando le potenziali alternative al centravanti e, tra queste, è saltato fuori il nome di Felipe Caicedo. L'ecuadoriano, di 32 anni, è il centravanti di scorta della Lazio e ha anche il contratto in scadenza nel prossimo giugno 2022.