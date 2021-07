Mario Rui parla del suo futuro: "Voglio restare al Napoli per dare il massimo"

In diretta su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Mario Rui. Il terzino del Napoli, direttamente dal ritiro del Trentino, ha parlato del futuro della squadra e del suo futuro nella squadra. Ecco quanto dichiarato:

Napoli-Verona, d'accordo con il mister? "In questo caso sono d'accordo con il mister, fa parte del passato. Bisogna pensare al futuro e migliorarci. La delusione è stata molto grande, tutto l'ambiente è rimasto deluso, la medicina è continuare sulla strada giusta, stiamo curando i dettagli. Stiamo lavorando sull'aspetto fisico, tecnico e tattico"

Primi giorni di Spalletti? "La considerazione è buona, è un grande allenatore, ha fatto grandi cose, quindi noi faremo il massimo per fare quello che ci chiede ed ogni giorno daremo qualcosa in più"

Futuro al Napoli? "Certamente, come ha detto il mio procuratore, ho rinnovato la scorsa stagione ed ho un contratto lungo. Mi piace e voglio restare qua"

Se arrivasse un terzino sinistro? "Accetterei la sfida, in tutte le squadre importanti ci sono due giocatori importanti per ogni ruolo, sarà il benvenuto e saremo qui per lottarci il posto, per il bene del Napoli"

Ti ha sorpreso l'Europeo di Insigne e Di Lorenzo? "Si sapeva prima dell'Europeo che calcio stava giocando, sapevo che i miei compagni avrebbero retto al massimo. Vittoria giusta e complimenti all'Italia"

Su chi punteresti per la prossima stagione? "Ci sono tanti giocatori che possono fare la differenza ma io ho sempre avuto un debole per Zielinski, punterei su di lui. Non dimentico però il nostro capitano e gli altri grandi calciatori che abbiamo"

Mario Rui è scommessa a vincere? "Non mollerò a prescindere dalla prestazione, darò sempre il massimo per il Napoli"

Promessa ai tifosi? "Cercheremo di migliorare la stagione scorsa per raggiungere gli obiettivi".