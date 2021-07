Inaugurazione stadio Maradona, Alvino attacca la decisione del Comune: le sue parole

In diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'assessore al Comune di Napoli, Ciro Borriello. L'assessore è intervenuto sulla questione dell'inaugurazione dello Stadio Maradona, riportando la versione del Comune di Napoli. Di fianco a Borriello, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, il quale ha riportato le sensazioni della società dal ritiro di Dimaro.

"La volontà del Napoli era quella di fare, con il Comune di Napoli, una manifestazione con lo stadio Maradona aperto al pubblico. Il Napoli voleva uno stadio pieno. L'errore del Comune è stato quello di credere di pensare che il permesso di Draghi (sull'apertura degli impianti sportivi) potesse essere esteso ad una manifestazione non sportiva. Avevate pensato che si potesse estendere quella valutazione, cosa che purtroppo non è accaduta. A me dispiace perché questa operazione per i tifosi è diventata motivo di discussioni ed un appello politico".