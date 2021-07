Oggi novità sul numero di tifosi che potrà entrare negli stadi d'ora in poi: la palla passa a Draghi

"Oggi si decide, palla a Draghi", questo è il titolo odierno de La Gazzetta dello Sport che si riferisce alle nuove modifiche e deroghe grazie al cosiddetto "Green Pass", ovvero la certificazione di avvenuta vaccinazione o di negatività al Covid tramite tampone per permetterà l'accesso a varie aree e servizi.

Adesso bisognerà capire chi potrà accedere a cosa e come potrà farlo, tramite la certificazione verde. Il discorso riguarda anche l'ingresso dei tifosi negli stadi. Probabilmente, l’accesso sarà consentito soltanto a chi è vaccinato con doppia dose, per garantire il massimo della protezione possibile. Si attende, poi, di comprendere meglio la posizione del sottosegretario del Ministero della Salute, Andrea Costa, che in merito ha sempre mantenuto una posizione di favore verso l'apertura ai tifosi: "Il green pass è uno strumento già utilizzato e che ci permette di tornare alla normalità. Applicarlo allo stadio ci consente di iniziare la stagione con il pubblico in presenza".