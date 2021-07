Il Santos cambia strategia per Kaio Jorge: rientra in corsa anche il Napoli?

Si è parlato tanto, in questo inizio di mercato, del gioiellino brasiliano classe 2002. Attualmente in forza al Santos, il contratto di Kaio Jorge scade a fine anno, motivo per cui il club di San Paolo potrebbe abbassare le proprie pretese.

Il Santos, infatti, vuole cercare di monetizzare, per quanto possibile, dalla vendita del suo asso. In questo momento il Milan rimane davanti a tutti nella corsa al giovane attaccante, ma con un prezzo più basso la situazione può cambiare.

Pare che le richieste dei brasiliani si aggirino attorno ai quattro milioni di euro per lasciar partire subito Kaio Jorge. Un prezzo certamente conveniente a fronte del talento cristallino di cui si sta parlando: che, a queste cifre, possa farci un pensiero anche il Napoli?