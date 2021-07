Per Tutino il futuro è in bilico, parla l'agente: "Vuole mettere in difficoltà Spalletti ed il club"

Nel ritiro di Dimaro Folgarida è presente anche Gennaro Tutino, prodotto del settore giovanile del Napoli. Il calciatore è tornato dal prestito alla Salernitana, in cui ha messo in mostra discrete qualità tecniche e fisiche. In onda su Radio Marte è intervenuto il suo agente, Mario Giuffredi, per parlare del futuro del suo assistito.

"Il lavoro in ritiro sta procedendo bene, si è messo a disposizione del mister e vuole metterlo in difficoltà. Dopodiché c'è il mercato e vedremo, ci sono interessi in Serie A e per club importanti in B. Quando il mister ed il Napoli faranno la loro valutazione, se vogliono che resti, resterà, cercheremo la situazione migliore. Un consiglio per lui? Non posso darglielo, devo capire la situazione al momento. Al Napoli direi di farlo restare".