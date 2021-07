Maggio: "Non mi sorprende la crescita di Di Lorenzo. Futuro da dirigente nel Napoli? La mia porta è aperta"

L'ex laterale del Napoli, Christian Maggio, è intervenuto in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il calciatore italiano ha parlato della crescita di Di Lorenzo, del rinnovo di Lorenzo Insigne e ricordato i suoi anni al Napoli. Ultimo, ma non per importanza, ha commentato un probabile futuro da dirigente del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"L'affetto dei tifosi del Napoli mi rende molto felice e vuol dire che ho fatto qualcosa di buono. Quando si da sempre il massimo, i sacrifici vengono ricambiati con questo.

Di Lorenzo? Non è una novità che sia così in crescita. Ha fatto un grande Europeo, partendo da secondo arrivando a prendersi il posto. Spero che resterà a lungo al Napoli anche se fa gola a tanti club.

Insigne? È cresciuto tanto come ragazzo, soprattutto mentalmente, è diventato il capitano del Napoli. Sarebbe bello che restasse in azzurro perché è il leader ma deve capire cosa vuole fare in futuro.

Ruolo dirigenziale nel Napoli? La mia porta è sempre aperta ma desso sono ancora concentrato sulla mia carriera da calciatore. Quando smetterò valuterò le proposte".