In Germania scoppia il caso Younes: cos'è successo

Come riportato dal noto quotidiano tedesco Kicker, in Germania è scoppiato un caso riguardante Amin Younes, calciatore del Napoli in prestito con diritto di riscatto all'Eintracht Francoforte.

Il calciatore di proprietà del Napoli infatti, nonostante una ottima stagione in Germania con la maglia dell'Eintracht ha espresso la sua volontà di non proseguire l'avventura nel club tedesco, nonostante il prestito sia valido anche per la prossima stagione e il club volesse esercitare anche il diritto di riscatto per acquistarlo a titolo definitivo.

Dietro tutto ciò ci sarebbe il lavoro del suo procuratore, Marijo Knez, che sta lavorando già per una super offerta pronta per il calciatore dagli Emirati Arabi. La situazione è in aggiornamento e si attendono nuovi sviluppi.