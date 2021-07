Auriemma sicuro: "È lui il nome caldo per il centrocampo del Napoli"

Raffaele Auriemma, noto giornalista napoletano, ha rilasciato alcuni commenti sul mercato in entrata del Napoli in diretta a Radio Marte. Nello specifico, Auriemma ha parlato dell'obiettivo a centrocampo e dei nomi più caldi, per ultimo ha speso qualche parola sul rinnovo di Lorenzo Insigne.

"Zakaria? Ho la sensazione che il calciatore non voglia venire in Serie A e non penso che il club capitanato da De Laurentiis voglia affondare il colpo per lui. Io penso che il nome più caldo sia quello che nessuno sta facendo in questi giorni: Mady Camara, giocatore ora in forza all'Olympiakos.

Insigne? Ho la sensazione che il capitano rinnovi il contratto con il Napoli, e magari questa è un ipotesi, accettando una riduzione in cambio di bonus in caso di raggiungimento della Champions".