Zielinski arriva a Dimaro: ecco quale è stata la sua prima richiesta

Secondo quanto riportato da Repubblica nel ritiro di Dimaro è arrivato Piotr Zielinski, il primo dei big a cui era stato concesso dalla società un periodo supplementare di vacanza, dopo gli impegni con la sua Nazionale agli Europei. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano:

"Il polacco si è presentato di ottimo umore e ha chiesto di poter scendere subito in campo nel pomeriggio, per un rapido saluto ai compagni di squadra e soprattutto per presentarsi di persona a Spalletti, con il quale peraltro aveva già avuto nelle scorse settimane dei contatti telefonici".