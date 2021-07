Pazienza: "Koulibaly? È uno dei più forti nel suo ruolo. Vi dico come il Napoli deve motivarlo a restare"

Michele Pazienza, allenatore di calcio ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Gattuso? Ha fatto un ottimo lavoro, peccato non aver raggiunto la qualificazione in Champions. Il Napoli ha buttato l'intera stagione con il pareggio dell'ultima giornata.

Le scuse di Petagna? Non so se sia giusto o meno fare delle scuse, è stato un atto sincero e sentito. Quindi va apprezzato.

Spalletti? Il ruolo dell'allenatore è molto importante, deve far sentire al calciatore quanta necessità ci sia di averlo in squadra. Serve a motivare e a dare stima ai propri giocatori. E in questo Spalletti è uno dei migliori.

Koulibaly? E' uno dei difensori centrali più forti del campionato e non solo. Credo che il Napoli farà di tutto per trattenerlo, sempre se la volontà del calciatore è questa. Uno dei modi per motivarlo a restare passa anche dal rinnovo di Lorenzo Insigne".