Luciano Spalletti ha colpito Insigne: il dettaglio che può far rinnovare il capitano

Luciano Spalletti non ha assolutamente voglia di perdere il capitano Lorenzo Insigne già solo all'inizio della sua avventura a Napoli. Dunque, ha espressamente chiesto a De Laurentiis la sua conferma, che non passerà da una trattativa di rinnovo semplicissima. Il nuovo allenatore, con le sue telefonate al 24 azzurro, si è mosso bene e - come riporta La Gazzetta dello Sport - avrebbe colpito lo stesso Lorenzo, per la stima dimostrata, così che possa sentirsi totalmente al centro del progetto.

Sempre il quotidiano scrive: "Sarà pure aziendalista come lui stesso sottolinea, ma Luciano Spalletti è prima di ogni caso un bravo allenatore, a cui piacciono i giocatori importanti. Una premessa per certi versi scontata ma che assuma una valenza particolare sul caso Insigne che sta caratterizzando l'estate napoletana. Il tecnico con ottima diplomazia, senza invadere il campo della società, ha lasciato intendere in maniera chiara che lui vuole Lorenzo ancora capitano del suo Napoli. E finora sta provando a smussare angoli e ricucire".