Il Napoli sta pensando a un clamoroso ritorno in società: nasce l'ipotesi

È stato lo storico vice-allenatore di Walter Mazzarri, a Napoli lo conoscono già ma, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, Niccolò Frustalupi potrebbe tornare alle pendici del Vesuvio e in una veste nuova.

Infatti, come afferma il quotidiano, il Napoli starebbe pensando di affidargli l'incarico di allenatore della rosa Primavera, che poche settimane fa è stata nuovamente promossa nella massima categoria, la Primavera 1, sotto la guida di mister Emmanuel Cascione. Adesso, potrebbe comunque prospettarsi un nuovo cambio sulla panchina degli azzurrini e, in lista per arrivare (anzi, per tornare), c'è anche Frustalupi.