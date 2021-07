Buone notizie per Lozano, tornerà presto a disposizione di Spalletti: ecco quando

Dopo il tremendo infortunio subito in Nazionale con il Messico, l'esterno Hirving Lozano sta migliorando abbastanza in fretta, al punto tale che potrà tornare in gruppo con il Napoli già per l'inizio della seconda fase del ritiro, a Castel di Sangro.

Come riportato quest'oggi dal quotidiano Repubblica, il Napoli ha rassicurato tutti: l'attaccante messicano potrà essere a disposizione di Spalletti già dal 5 agosto, nonostante il duro colpo subito durante la Gold Cup nella gara inaugurale contro Trinidad e Tobago.