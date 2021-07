Koulibaly teso per l'incertezza della sua situazione: ADL ha già rifiutato un'offerta ufficiale

Tra vari di temi di calciomercato, in orbita Napoli, l'edizione odierna di Tuttosport si è soffermata sul caso Koulibaly, sempre in bilico tra la permanenza e la cessione nonostante abbia ancora due anni di contratto. A detta del quotidiano, il senegalese sarebbe irritato per la situazione attuale.

Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Il Manchester United è sempre interessato a Kalidou Koulibaly, sempre più nervoso per l'incertezza della propria situazione ma l'offerta di 30 milioni di euro recapitata dall'agente del giocatore, Fali Ramadani, per conto del club inglese, è stata seccamente rifiutata da De Laurentiis".