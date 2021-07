Niente Maksimovic e Luperto: il Napoli vuole chiudere per un nuovo difensore centrale

Non solo il terzino e il centrocampista, il Napoli ha la necessità di cercare anche un difensore centrale, siccome Maksimovic non ha rinnovato e al momento, nonostante una proposta di ritorno, resta lontano dall'azzurro, mentre Luperto resta ancora in uscita.

Si lavora su un profilo giovane, in particolare, per dare a Spalletti un quarto difensore che possa scalare le gerarchie: parliamo di Piero Hincapiè, difensore centrale ecuadoregno classe ‘2002 dell’Atletico Talleres, squadra argentina in cui ha collezionato 22 presenze. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli vorrebbe fare uno sforzo per lui ma la richiesta è di 10 milioni. Giuntoli e De Laurentiis adesso lavoreranno per abbassare il prezzo del ragazzo.