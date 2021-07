Filtra ottimismo per Emerson Palmieri al Napoli: ecco cosa serve per sbloccare la trattativa

L'obiettivo numero uno per il calciomercato del Napoli è un nuovo terzino sinistro, è risaputo. Il numero uno tra i terzini sinistri, è risaputo anche questo, è l'italo-brasiliano Emerson Palmieri - che al momento è in ferie dopo la vittoria recente dell'Europeo. Secondo il Corriere dello Sport, serve ulteriore attesa per sbloccare la trattativa col Chelsea ma il terzino vuole tornare in Italia e, dunque, questo potrebbe facilitare la trattativa (che parte da una base non semplice di 20 milioni di euro richiesti per lui).

Il quotidiano, poi, aggiunge: "Col Chelsea i rapporti sono buoni, lo scorso anno Bakayoko è arrivato a fine mercato in prestito, per la stessa formula Emerson dovrebbe prima rinnovare (contratto in scadenza nel 2022). Spalletti, che lo ha allenato alla Roma, ha grande fiducia: spera possa essere lui il nuovo terzino sinistro". Allenatore e calciatore si piacciono, questo anche è risaputo, ma non banale: può essere il punto di forza che sbloccherà la trattativa.