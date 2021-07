Maradona jr: "Rinnovo Insigne? Gli ho mandato un messaggio, vi dico cosa mi ha risposto"

Diego Armando Maradona junior è intervenuto ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione Arena Maradona, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole:

"Se sono preoccupato per il rinnovo di Lorenzo Insigne? Dentro di me, sono tranquillo: Lorenzo vuole chiudere la carriera a Napoli ed è giusto che la società gli dia questa possibilità, però vorrei che rinnovasse subito, il prima possibile. Noi che parliamo del Napoli e facciamo informazione abbiamo l'obbligo di dire la verità ai tifosi: per quale barbaro motivo, mi chiedo, Insigne dovrebbe abbassarsi l'ingaggio o farselo spalmare, quando è nel meglio della carriera?

Nella vita alle volte si è martello ed altre si è incudine. In questo momento, Insigne è martello ed è giusto che batta. Vale i soldi che percepisce, non deve guadagnare meno. Gli scrissi dopo Italia-Belgio e gli dissi: 'Lorè, non farmi stare in pensiero per il rinnovo' e lui rispose mettendosi a ridere.

Faccio un discorso molto pratico: è il 10 della Nazionale, ha vinto l'Europeo da protagonista, nell'ultimo anno nel Napoli ha fatto 19 gol ed è stato il giocatore più influente della squadra. Se non sta tranquillo lui, chi deve esserlo? E' normale che voglia essere pagato quanto vale".