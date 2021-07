Caso Insigne, in caso di addio De Laurentiis ha già scelto il sostituto: ecco chi è

Il rinnovo di Lorenzo Insigne continua a tenere banco nei pensieri di Giuntoli e De Laurentiis. Il capitano è in scadenza nel 2022 e, secondo le voci, l'accordo per un rinnovo sembra lontano. Al netto del mancato incontro ufficiale tra le parti non filtrano buone sensazioni: domanda ed offerta paiono, attualmente, distanti tra loro. Notizie certe arriveranno dopo il periodo di ferie del capitano.

Nonostante ciò Il Roma, sulla propria edizione odierna, fa il punto della situazione. La volontà, da entrambe le parti, è quella di continuare insieme e di trovare un accordo. Nel caso in cui però la distanza dovesse essere eccessiva il Napoli difficilmente si priverebbe di Insigne già da quest'anno: più probabile una scadenza e poi un addio a zero, come già successo con Hysaj e Maksimovic.

Se però, continua Il Roma, Insigne dovesse davvero andar via, il Napoli avrebbe già individuato il sostituto. Si tratterebbe di un giocatore non nuovo in orbita Napoli, ossia Jeremie Boga. L'esterno offensivo del Sassuolo infatti per caratteristiche ricorda il capitano e, come lui, è in scadenza nel 2022. Percepisce, attualmente, seicentomila euro di ingaggio: al Napoli potrebbe guadagnare, fin da subito, più del doppio. La sua valutazione, inoltre, sarebbe di circa 20 milioni, come quella di Insigne.