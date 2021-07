Venerato: "Emerson e Zakaria potrebbero essere i primi due acquisti. Insigne? Vi spiego gli sviluppi"

Il noto giornalista, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato:

"I giocatori che piacciono a Spalletti sono Emerson Palmieri a sinistra e Zakaria a centrocampo: il primo, perché si conoscono dai tempi di Roma, quindi nel 4-2-3-1 conosce a menadito i movimenti, mentre il secondo piace perché è un giocatore esplosivo. Tra l'altro gestito dal procuratore Ramadani che ha ottimi rapporti con De Laurentiis.

Insigne vuole un contratto importante per chiudere la sua carriera, e De Laurentiis ha motivi economici che costringono una netta decurtazione di ingaggi per tutta la rosa; ma, Insigne ha ancora voglia di rimanere la bandiera del Napoli, oppure chiederà di cambiare aria e provare a vincere altrove. Portarlo a scadenza potrebbe essere un'arma a doppio taglio: potrebbe anche darsi che decidono di aspettare la fine del prossimo campionato, con l'augurio di una qualificazione in Champions e di una miglioria economica".