Poggi, dirigente Venezia: "Ci faremo trovare pronti per il debutto al Maradona. Ounas e Luperto due profili interessanti"

L'ex calciatore e attuale direttore dell'area tecnica del Venezia, Paolo Poggi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato:

"Mantenere la categoria è l'obiettivo della stagione, dobbiamo continuare a lavorare con umiltà anche in serie A. Non mi prendo meriti per Dionisi è stato Fabio Lupo a sceglierlo per il Venezia. Quella di Zanetti è stata una scelta mia con tutti gli altri collaboratori che lavorano al Venezia, non c'è mai niente di individuale nelle nostre scelte.

Faremo di tutto per farci trovare pronti per il debutto in campionato contro il Napoli.

Ounas e Luperto sono due profili interessanti e di qualità, stiamo valutando più calciatori per rinforzare la rosa, Ounas in particolare mi piace tanto".