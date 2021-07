Petagna: "Spalletti tira fuori il meglio dai suoi attaccanti!"

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato:

"Per me è un onore essere allenato da mister Spalletti, c'è tanto da imparare da un allenatore come lui e soprattutto tutti gli attaccanti che ha allenato hanno sempre fatto benissimo, riescono sempre a segnare un buon numero di goal".